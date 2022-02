Ayuso frena el discurso xenófobo de VOX y recibe el aplauso de la izquierda: “Son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal, como usted o como yo”

Con la sombra de la inseguridad planeando sobre la capital , Isabel Diaz Ayuso ha querido dejar claro en la Asamblea de Madrid que los sucesos puntuales de inseguridad que está viviendo Madrid no tienen nada que ver con la inmigración . Y lo ha hecho dejando sin argumentos a Rocío Monasterio y su discurso con tintes xenófobos.

“ La inmigración ilegal que está causando terror en nuestros barrios . Estamos muy preocupados porque cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir porque no sabemos si se van a cruzar con unos de estos que están a machetazos”, ha asegurado una Rocío Monasterio, Portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid , con la intención de acusar una vez más al colectivos de los MENAS o inmigrantes latinos como único origen de los sucesos violentos que está viviendo la capital.

Una acusación directa, que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad ha respondido con total rotundidad “La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. No vuelvan otra vez a mezclarlo. Los hechos puntuales de inseguridad, en este caso, que lo confunden todo y no dejan de mezclar los MENAS con todo, son bandas juveniles que son españolas porque muchas de las personas en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal, como usted o como yo”.