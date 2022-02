Ex miembro de los ‘Latin King’ habla en exclusiva en ‘Ya es mediodía’: “Es un infierno y mejor que salir, es no entrar”

Asegura que le ofrecieron “la familia que yo no tenía” y que para formar parte de los ‘Latin King’ “ Tuve que apuñalar a uno de la banda rival, que eran los Ñetas y yo fui a por todas” con tan solo 14 años, momento en el que ingresó en la banda. Su prueba no fue un caso aislado, desde ese momento, se convirtió en la realidad de su día a día “N os enseñaban previamente a como apuñalar, nos enroscábamos una prenda en la mano izquierda para hacer fuerza, apuñalar y hacer daño … He visto mucha sangre, he visto a compañeros míos que han muerto , vivías con ese miedo de acabar muerto”.

“Decido salir porque en mi casa era un infierno, no podía más, tenía mucho miedo, no salía de mi casa, no salía de mi habitación… Recibí muchas amenazas para no salir… Mi madre es cristiana y me aferré a ello, me enseñaron a superar el miedo, me enseñaron valores”, asegura un joven que lo consiguió con 29 años y tras haber vivido un auténtico infierno y mucho miedo.