Martínez-Almeida se moja y manda un mensaje a Kiko Rivera: "Madre no hay más que una”

El alcalde de Madrid se muestra prudente en sus palabras al estar huérfano y soltero

Almeida sobre la polémica bandera de Navidad: "Aparte de la bandera va a haber árboles de Navidad y nacimientos"

Almeida más prudente que nunca: "Asumámoslo, la primera hora fue un shock y en el verano nos ha pasado factura"

Sonsoles Ónega ha conectado en directo con José Luis Martínez-Almeida en un momento en el que las cifras de Madrid avalan la buena gestión de la Comunidad sobre el covid19 y España entera está ojiplática por el dramón familiar que atraviesa Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Respecto a la primera cuestión, el alcalde de Madrid ha dejado claro que no podemos volver a confiarnos y respecto al conflicto Rivera-Pantoja, ha tenido claro que él es más de la tonadillera: “Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta”.

Martínez-Almeida: “El verano nos ha pasado factura”

En un momento en el que la Comunidad de Madrid presenta cifras esperanzadoras respecto a la afectación del coronavirus en la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ y ha dejado claro que no puede pasar lo mismo que en verano y que no es el momento de pensar en Nochebuena y que “no nos podemos relajar”.

La primera pregunta de Sonsoles Ónega para Almeida iba sobre las cifras que parecen avalar la gestión de la Comunidad sobre la pandemia. La presentadora ha querido saber si era todo cierto o estábamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Un asunto ante el que el Alcalde se ha mostrado prudente, muy prudente y ha respaldado las decisiones de los sanitarios que las toman: “Las medidas están dando resultado y las autoridades están decidiendo, pero cualquier exceso de confianza puede dar una vuelta a la situación… No hay que ser ni optimistas, hay que tener la esperanza de bajar estás cifras… No podemos dar ni un paso atrás”.

Uno de los secretos del “éxito” de la gestión de Madrid sobre el coronavirus parece ser la realización de test masivos, pero ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer esta gestión? “Una vez que pasamos la primera hora, quizás todos nos confiamos en exceso, nos relajamos, vivimos una situación muy traumática y el verano nos ha pasado factura… Asumámoslo, la primera hora fue un shock y en el verano ha habido una relajación que nos ha pasado factura a todos”.

¿Qué va a pasar en Navidad? Es quizás la pregunta que todos los españoles se hacen y ante la que Almeida ha tenido claro que no es momento de pensar en turrones: “En lugar de pensar en Nochebuena hay que pensar en el 17 de noviembre… Suceda lo que suceda va a ser muy diferente a lo que hemos vivido hasta ahora… Hay que ir día a día y no relajar las medidas que tenemos que tomar en cada situación… Hacer hipótesis puede inducir a las personas que se confíen”.

El alcalde de Madrid ya pidió a los madrileños que se tomen las uvas y en esta ocasión, lo ha vuelto a hacer: “Mi consejo es que las uvas en casa y la celebración de la Nochevieja, también en casa… No nos puede pasar lo que nos pasó en verano”. Eso sí, respecto a la decoración navideña de la capital, se ha mostrado mucho más esperanzador. ¿La bandera de España es un elemento navideño? Era la pregunta y esta ha sido la respuesta de Almeida: “Es un elemento que nos une y nos representa a todos… ¿Por qué no podemos celebrar lo que nos une más que lo que nos separa? Símbolos que no agraden a nadie, que nos representan a nadie… celebremos la Navidad con el orgullo de estar superando algo juntos… Aparte de la bandera va a haber árboles de Navidad y nacimientos… lo hemos pasado muy mal, lo vamos a pasar muy mal y no deberíamos hacer polémica de un símbolo que nos une a todos”.

Respecto al giro de su partido al centro, el alcalde se ha mostrado partidario de ese viaje al centro: “Por supuesto, entendemos el centro como la moderación… somos el único partido que en estos momentos tenemos la capacidad desde la moderación y el entendimiento de llegar a un montón de ciudadanos que quieren esto”.

Almeida no descarta llegar a acuerdos con todos los partidos y conseguir sus presupuestos de la Villa: “Creo que si algo hemos hecho bien es dar confianza a los madrileños con estos acuerdos de la Villa, porque no podemos hacer lo mismo con los presupuestos de la Villa… Tiendo la mano a Vox y al grupo socialista, igual que a Más Madrid… Si no todos votan a favor, al menos que no haya un voto en contra”.

Sonsoles ya se lo había dicho a Ana Rosa Quintana y no ha podido contenerse. La presentadora segura de que el alcalde de Madrid es un hombre que acostumbra a posicionarse ha decidido lanzarse a la piscina y pronunciar eso de y tú de quién eres, ¿De Pantoja o de Kiko? Menos convencido que otras veces y queriendo ser prudente, el alcalde ha asegurado que él no era nadie para opinar: “Entre las relaciones de padres e hijos no debería de meterme debía a mi soltería y condición de huérfano”, pero… ¡Se ha mojado!