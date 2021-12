El desgarrador testimonio de un antivacunas ingresado en la UCI por covid: “Me arrepiento, que se vacune todo el mundo por favor”

“Complicada, pasé mucho miedo, estaba entra la vida y la muerte” , asegura en un desgarrador testimonio uno de los pacientes ingresados en la UCI tras haber pasado más de 20 días en estado muy grave y todavía con graves secuelas de salud. El número de ingresos en UCI y en planta en los hospitales madrileños continua en aumento y los datos confirman que el 73% de los ingresados en UCI son personas no vacunadas.

La incidencia y las secuelas que el virus provoca en las personas no vacunas son mucho mayores que en las que sí lo están, dónde el riesgo de complicaciones graves y muerte disminuye en gran medida. ‘Ya es mediodía’ ha podido hablar con los pacientes ingresados y la mayoría de los no vacunados muestran su arrepentimiento, ya han recibido la primera dosis y lanzan un mensaje unánime: “Me arrepiento de no haber acudido a la cita” “Que se vacune todo el mundo, por favor”.