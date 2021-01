José Ángel Gómez-Chamorro, ante la vacunación masiva a exempleados del Hospital Clínico San Carlos: “No todos eran médicos y no se pedía identificación”

Tras recibir el audio de un médico jubilado que se puso en contacto con el centro hospitalario de la capital para preguntar por la vacunación que estaban realizando a exsanitarios en dicho hospital, el diputado del PSOE decidió acudir al lugar para ver lo que estaba sucediendo con sus propios ojos. Según se escucha en la conversación telefónica, los médicos jubilados recibían un aviso por Whatsapp para que acudieran a lo largo del fin de semana a vacunarles ya que contaban con vacunas covid de sobra que de no ser usadas se estropearían .

Gómez-Chamorro asegura que cuándo llegó allí vio una cola enorme de personas, muchas de ellas conocidas por él y que no todos los allí presentes eran médicos o sanitarios “Había médicos, personal de mantenimiento, personal de cocina… gente que no está dando un servicio voluntario al hospital San Carlos”. No considera que se estuviera actuando de mala fe, pero sí “desorganización y falta de criterio”.