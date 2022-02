Madre de una jugadora del Rayo Vallecano, sobre el entrenador Carlos Santiso: “Si denuncio, sé que mi hija no va a jugar el año que viene”

“Nosotros no podemos hablar porque las perjudicadas luego son ellas. No las renuevan el contrato… Lo que pasa es que mientras no lo denuncien… ¿Quién? Porque a ver. De los que estamos ahí… tú dices: Sí yo lo hago. Vale. Pues yo ya sé que mi hija no va jugar más al fútbol allí. Los padres en sí de las chicas y chicos estamos atados. Esto es una incitación a una violación. Las niñas de toda la cantera, de todas las edades están como diciendo: ¿Para llegar arriba tengo que pasar por todo esto?”, así de contundente y clara se ha mostrado la madre de una de las jugadoras del club.