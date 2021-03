Adiós a Quique San Francisco, un artista sin pelos en la lengua y con una trayectoria de más de 50 años

Nos deja el querido y entrañable Rogelio Enrique San Francisco Cobo , más conocido como Quique San Francisco . El cómico y actor ha muerto a los 65 años por una neumonía bilateral que, según ha expresado su representante, Pedro Gómez, sería “bacteriana y no vírica” , por lo que el fallecimiento no habría sido provocado por el coronavirus.

Quique San Francisco debutó en el cine con seis años

En aquel entonces, vivía en Barcelona, donde pasó su infancia hasta que a los 13 años, dando cuenta de que ya desde muy pequeño no había nada que se le pusiese por delante, viajó con mil pesetas en el bolsillo hacia aquel Madrid en que vivía su padre y donde iría a impulsar su carrera como actor.

Residiendo en pensiones, en algunas de las cuales llegó a cruzarse con otros actores como Imanol Arias , no sería hasta los 17 años cuando se reencontraría con su padre.

Un carácter y una personalidad que no dejaba indiferente a nadie

Espontáneo, genuino, con carácter y, en definitiva, un carisma y una personalidad que tenía la virtud de no dejar indiferente absolutamente a nadie, Quique San Francisco fuera de las cámaras hizo suyo el lema aquel que sostiene que ‘hay que disfrutar de la vida’. Él lo hizo con todas sus consecuencias desde el principio hasta el final.

Caracterizado por su humor ácido, San Francisco, que también llegó a contar que estuvo preso en Nepal, no tenía pelos en la lengua y no dudaba en expresar su opinión sin tapujos siempre que acudía a cualquier programa televisivo, durante sus entrevistas o en distintos tipos de actos. Crítico y sincero, no dudaba en dejar titulares relacionados con la política, dejando claro su punto de vista y su forma de vivir la vida.