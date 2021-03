La emotiva despedida de Juan Echanove a Quique San Francisco: "No queda otra que decir 'suerte maestro"

El actor Juan Echanove ha comparecido en 'El programa de Ana Rosa' para recordar con una sonrisa al fallecido Quique San Francisco. El entrevistado no ha podido evitar contar anécdotas y caer rendido al talento de su amigo: "Era un actorazo".

"Era un hombre exquisito, enormemente culto, sensible, sabía de cine y teatro, era una prolongación del escenario, ha sido fiel al escenario hasta que no pudo más", dice Echanove. Luego, el actor confiesa la última vez que lo vio: "Lo vi sufriendo físicamente tras el accidente de moto, pero la vocación de Quique era de admirar, iba a trabajar cuando las piernas no le funcionaban bien".