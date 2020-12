Ruth, madre de una niña de 12 años fallecida por covid: “Aún tengo la sensación de que mi hija puede volver a casa en cualquier momento”

Ruth tiene claro que la niña no se hubiera muerto si no se llega a contagiar “ Si no hubiera contraído el covid mi hija estaría a mi lado y pasaría las navidades conmigo” . El contagio se produjo en el colegio, pero podría haber sido en cualquier otro sitio porque su hija mayor también va a otro colegio y ellos se dedican a la hostelería. Otro asunto que en este momento podría preocuparle mucho, pero que no es lo más importante: “En estos momentos la economía es lo que menos me importa en este momento, me importa la salud de los míos” .

Y es que según nos ha explicado esta madre luchadora, su historia se endureció mucho más porque a los tres días de perder a su hija, falleció su padre, quien estaba enfermo de cáncer pero no tuvo fuerzas para luchar: “Mi padre no pudo luchar y se fue con ella”. Ruth ha querido contar su historia “Me ayuda mucho hablar de ella y decirle a la gente que el covid no es lo que está pensando” y explicar que la muerte es dura, pero que la soledad que la rodea en este momento lo es aún más “Ha sido duro perder a mi hija, pero lo más duro ha sido la soledad de estar en una UCI y no poder abrazar a mi madre o a mi marido y a mi otra hija… No sientes que te has despedido, no pude estar con ella hasta el último momento. Aún tengo la sensación de que mi hija puede volver a casa en cualquier momento… Ella estaba dormida y no se ha enterado de que yo no estaba con ella, pero yo sí me he enterado de que no he estado con ella… Mi madre se vino y me dijo que si se tenía que contagiar se iba con su niña”.