Manuel Briones , padre de Naiara, ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ ante la sentencia de Iván Pardo y la posibilidad de que sea el primer condenado a Cadena permanente revisable. “Siento que se ha hecho justicia, espero que le den la pena máxima a Iván, se lo merece y no debería estar nunca más en la calle”, aseguraba un afectado el padre de la niña a la que han arrebato la vida con tan solo 8 años.

Sonsoles Ónega ha querido saber qué le diría Manuel al asesino de su hija si le tuviera delante y éste ha tenido claro que es mejor que eso no se produzca: “No sé qué le diría porque no sé cómo reaccionaría, pero creo que es mejor que no le vea”. Respecto a la posible responsabilidad de la madre de la menor en el asesinato, Manuel Briones ha explicado que están en trámites con sus abogados porque ella es cómplice del asesinato: “Que se prepare porque vamos a ir detrás de ella porque ella es cómplice y sabía el maltrato que estaba sufriendo mi hija, nos vamos a querellar contra ella”.