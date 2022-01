Cruz Morcillo, sobre la muerte de Iván el joven desaparecido en Salamanca: “La Guardia Civil cree que su intención fue quitarse la vida y que se arrojó al tren”

Desde las puertas del Instituto Anatómico Forense de Ávila, Inma Rivas ha informado de que la autopsia confirmaba que el cuerpo sin vida encontrado junto a las vías del tren era el del joven de 19 años desaparecido tras sufrir un accidente de tráfico y ha podido hablar con la última persona que vio con vida a Iván . El dueño del bar en el que se le vio a las dos y media de la madrugada, nos describe a un buen chico que aseguro que esa noche no iba a salir de fiesta y que mientras estaba en el bar sí que llevaba la documentación y el teléfono móvil “Es amigo de mi hija, ha sido trabajador mío es una persona cariñosa y el único vicio que tenía era divertirse con los amigos y trabajar… Se iba a casa porque tienen tractores y tenía que ayudar a su tío. Lo raro es que se haya dejado el móvil, la documentación y se haya dejado todo… Es raro que haya salido porque él iba a ayudar a su tío ”.

Tras escuchar el testimonio, Cruz Morcillo, desde el plató de ‘Ya es mediodía’ nos ha ampliado más detalles sobre la investigación de la Guardia Civil “Creen que la intención de él fue quitarse la vida, lanzarse al tren, pero no se sabe… parece que el tren le ha quitado la vida”. No está clara a la hora en la que se produjo el fallecimiento porque por esa vía pasan 6 trenes diarios y no le divisaron hasta las 6 de las tarde del pasado lunes 10 de enero.