La misma Olga Moreno ha reconocido entre lágrimas que se ha ido de la lengua durante su estancia en Honduras, pero Marta López asegura que jamás la ha escuchado hablar mal de Rocío Carrasco ni delante ni detrás de las cámaras. Isabel Rábago no ha querido entrar en la amistad que Marta tiene con la malagueña , pero sí le ha dejado claro que Olga Moreno no para de menospreciar a la hija de Rocío Carrasco con sus declaraciones en el concurso “Menosprecia la figura de Rocío Carrasco como madre y da la sensación de que ella ha educado a esos niños” .

Ante una Marta López atónita que asegura no ver esa intención en las palabras de Olga, Isabel Rábago le ha recordado el momento en el que Olga asegura que David Flores si tuviera que elegir a alguien se quedaría con ella . “¿Entre quién?” , ha respondido una Marta indignada por la rapidez que se sacan conclusiones sin tener toda la información. La supervivientes asegura que en esa frase, Olga Moreno estaba hablando de “entre ella y su padre, me parece fatal” .

Un pequeño gran detalle que cambia la declaración y el sentido que se le habían dado a las palabras de la superviviente. Además, Marta ha querido dejar claro que Olga, igual que ella y no se ha visto, no está todo el rato hablando de su vida y que es una gran superviviente. “Gracias a ti estamos escuchando a Olga Moreno contando episodios que no sabíamos”, le ha respondido Isabel volviendo a insistir en el daño que estaba haciendo Moreno “La sensación que da es que Rocío es una mala madre, que no la coge el teléfono a su madre…”.