Marta López, Isabel Rábago y Alba Carrillo , son amigas y prometieron que no las separaría Rocío Carrasco , pero parece que no les va a resultar tan fácil no intercambiar sus opiniones sobre la dramática historia de la hija de Rocío Jurado.

Aunque Marta ha comenzado su argumentación asegurando que no tenía todos los datos para opinar y Miguel Ángel Nicolás le ha dicho que aun viendo toda la serie puede que siga sin entender cosas, ha intentado decir sin decirlo que no le gustaba la actitud de Rocío con sus hijos e Isabel Rábago no ha podido morderse más la lengua.

“La sigues juzgando como madre”, ha asegurado ante una Marta que no sabía cómo explicar sin ofender lo que pensaba “no, no, no… Cómo no puede proteger más a esos niños”. Pero Marta no ha podido terminar su frase sin que Isabel, enfadada, le animara a decir lo que piensa y le cuestionara el “¿Quién la ha protegido a ella?”. Y es que Marta tiene la sensación de que Rocío Carrasco pone a sus hijos “a los pies de los caballos. No he visto el capítulo, tengo que verlo, igual no es así”.