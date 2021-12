Alba Carrillo, sin piedad ante las lágrimas de Rocío Flores: “Si quiere algo de su abuela que se ponga una canción”

El homenaje a su abuela Rocío Jurado y el silencio de su madre cuando le preguntan por ella, ha removido los sentimientos de una Rocío Flores que se ha roto por completo en ‘El programa de Ana Rosa’ . Unas lágrimas que Alba Carillo sigue sin entender. La colaboradora del Fresh cree que Rocío no intenta tender puentes y que no necesita tener nada material de su abuela para echarla de menos.

A muchos se les ha roto el corazón al escuchar a Rocío Flores asegurar entre lágrimas que lo único que tiene de su abuela Rocío Jurado es un rosario que le dio su madre y que no sabe con seguridad si es de ella o no. Sin embargo, a Alba Carrillo no le ha dado ninguna pena porque ella no tiene nada de su abuela y eso no hace que no la eche de menos y se le rompa el corazón al recordarla.