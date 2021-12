Rocío Flores, rota al hablar de su abuela: "Solo tengo un rosario que me dio mi madre"

Rocío Flores se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' sobre Rocío Jurado. La nieta de la más grande no ha podido evitar emocionarse al recordar su infancia y reconocer ante toda España que no tiene objetos de su abuela.

Joaquín Prat pregunta a Rocío si le hubiese gustado estar en el homenaje de su madre" a Jurado: "Nadie me invitó, si me hubiesen invitado probablemente tampoco hubiese ido. Sin embargo, declara: "Si ella me hubiese llamado no habría tenido inconveniente".