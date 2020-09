Alexia Rivas responde a los ataques de Marta López: “Yo no he dado exclusivas ni cobrado un euro, no como otras personas”

“Yo no he dado ninguna exclusiva, no he cobrado ni un euro. No como otras personas que llevan meses y meses lucrándose de nuestro silencio y dolor”, ha escrito Alexia Rivas, aludiendo a Marta López. Además, añade: “No me voy a rendir jamás. Quien ríe el último ríe mejor? Tras leer estas palabras, en ‘Ya es mediodía’ se preguntan: ¿le ha declarado la guerra Alexia a Marta López?