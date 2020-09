Marta López, sobre la ruptura Alexia-Merlos: “Me consta que Alfonso sigue pensando en mí”

Con una gran sonrisa y dando la imagen de no guardarle ningún rencor al hombre que la engañó públicamente, Marta López ha explicado que la ruptura se produjo hace un mes o mes y medio , pero que no ha visto la luz hasta este momento. La colaboradora tiene clarísimo que ella jamás volvería con Merlos “Yo teniendo a Efrén, ¿voy a volver con Merlos?” y que en ningún caso le asusta que Alexia y Efrén se sigan en redes sociales.

Según ha afirmado Marta, entre los motivos de la ruptura puede estar el aburrimiento: “Conozco la personalidad de Alfonso, es un chico muy trabajador, que piensa mucho y tener a una chica en casa que no trabaja ni hace nada… Me imagino que se ha podido aburrir un poco”. Marta no estaba dispuesta a quedarse con nada en el tintero y ha aprovechado para recomendarle a Alexia que quite las demandas que interpuso "creo que por ese camino se equivocó" y se vuelva a abrir las puertas del trabajo "si quiere volver a trabajar, sobre todo en esta cadena".