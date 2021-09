Marta López, sobre la nueva amistad de Amador Mohedano: “Debería hacerse representante de Kiko Rivera”

A Marta López, amiga de Amador Mohedano y con la que Kiko Rivera mantiene una buena relación, no se ha mostrado para nada extrañada con el encuentro más surrealista del verano. Sí, a Marta no le sorprende que Amador invitara a Kiko a su casa ya que es un hombre muy campechano y hospitalario que rápidamente te invita a visitar su particular museo sobre Rocío Jurado. Y por otro lado, Kiko Rivera en las distancias cortas también es un tipo muy agradable con el que mantener una amena y divertida conversación.