Tras ver a una Belén Esteban resplandeciente presentar ante los medios de comunicación su nuevo proyecto empresarial ‘El gazpacho de la Esteban’ , Ángela Portero ha dejado claro en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ que a ella eso del gazpacho envasado no le va y le ha deseado a la princesa del pueblo que le vaya muy bien “y que me pague ”.

Sonsoles, sin conocimiento de la situación judicial entre ambas, le ha preguntado a Ángela Portero por el gazpacho de Belén y ella ha sido muy tajante “No me gusta el gazpacho envasado, me gusta el mío”. Miguel Ángel Nicolás le ha advertido que estaba entrando en terreno pantanoso, pero ya era demasiado tarde y la periodista ha soltado un “Que le vaya muy bien y que me pague”. Recordemos que Belén Esteban y Ángela Portero tenían una demanda en curso por la que Belén fue condenada a pagar 10.000€ a la periodista y que no sabemos en qué punto se encuentra.