Metida de lleno en la polémica relación de su sobrina Rocío Carrasco con sus hijos y el padre de los mismos, Rosa Benito se ha vuelto a convertir en noticia pero esta vez fuera de la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ y por un motivo mucho más positivo. A sus 65 años de edad, Rosa Benito ha recibido la primera dosis de la ansiada vacuna contra el coronavirus. Tras un mes retrasando la cita, Rosa Benito se ha atrevido a vacunarse y lo ha hecho por todo lo alto “le ha dado tiempo a ligar y todo”.

Antes de poder conectar con Rosa Benito para ver en directo cómo ha sido el momento en el que ha recibido la vacuna de AstraZeneca, Sonsoles Ónega le ha confesado a Ana Rosa Quintana que Rosa llevaba más de un mes posponiendo su fecha de vacunación porque no estaba convencida de recibir la dosis, pero que finalmente se había atrevido. Tras saberlo, Ana Rosa Quintana ha querido mandarle un mensaje de apoyo, tranquilidad y cariño: “Enhorabuena, Rosa Benito, hay que vacunarse en la única manera de salir de esto”.

La presentadora también ha querido tranquilizarla respecto a los efectos secundarios consciente de que ella también habría recibido la vacuna de AstraZeneca “Yo ni lo he notado, no he tenido ningún efecto secundario, no me ha dolido la cabeza… Hay que vacunarse”.

Tres horas después de recibir la vacuna anticovid de AstraZeneca, Rosa Benito y José Arraque han conectado en directo con Sonsoles Ónega para contarnos todos los detalles del gran momento. Antes de contarnos todos los detalles, José Arraque nos ha confesado que la especie de altar que tenían detrás no tenía una vela encendida por Rocío Jurado ni por la vacunación y que Rosa había tenido tiempo de todo tras vacunarse, hasta de ligar.

Rosa Benito superaba sus miedos y cruzaba las puertas del Hospital Enfermera Isabel Zendal a primera hora de la mañana. Tras retrasar ocho veces la citación, Rosa Benito superaba sus miedos y acudía a su cita de vacunación en compañía de su amiga Trini. Eso sí, lo hacía con una conversación hecha con sus hijos y el testamento preparado. Sí, Rosa Benito tenía mucho miedo a la vacunación “Empezaron a citarme el tres de febrero… tengo muy mal la circulación… Les he dicho a mis hijos todo lo que tenía que decirles… Tengo el testamento hecho”, pero ha superado los miedos y ha tomado la decisión correcta “Cuando digo que sí, voy para delante”.

Rosa ha entrado en el hospital nerviosa, pero los nervios se le han quitado de golpe al ver que todas las personas eran más o menos de su edad y dentro del hospital había un señor con muy buena planta que le hacía ojitos “Un dulce nunca viene mal y más a estas horas”. Ya desde su casa y en conexión con Sonsoles Ónega, Rosa nos ha contado que no ha notado casi ni el pinchazo y que estaba estupendamente “Sí se siente… No hay que tener miedo, tenemos que tirar para adelante… He tenido miedo pero hoy ha sido para mí un día perfecto, os ánimo… No tengo ningún síntoma ahora mismo, estoy tranquila y feliz… Nosotros que podemos dar voz a esa gente que como yo tenía miedo, decir que miedo no se puede tener porque el miedo te acobarda”.

La colaboradora del Fresh ha reconocido que tenía mucho miedo que escuchar a Ana Rosa Quintana y a Marc Calderó le hicieron superar sus temores: “Me convenció mucho ver a Ana Rosa con esa seguridad y Marc Calderó, me leyó todo lo que había y no había… De hecho, le dije “Como me pase algo, la culpa la tienes tú”… Gracias a Dios no me ha pasado nada, me toco y no noto nada… Tenemos que vacunarnos por el bien de nosotros y del mundo”.