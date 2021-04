Rosa Benito, crítica con Roció Carrasco sobre la muerte de su madre: “Se fue una madre, una abuela, una esposa y una hermana”

Con la intención de que no se le escapara ni el más mínimo detalle por responder de las declaraciones de su sobrina Rocío Carrasco en su docuserie que no terminan de convencerla y no se ajustan a la verdad, Rosa Benito ha querido dejar claro que ellos no lloraron y lloran la muerte de la cantante y que con Rocío se fue “una madre, una abuela, una esposa y una hermana”.