Rosa Benito, sobre Isabel Rábago: “No tengo pruebas, no pensé que esto iba a pasar”

Rosa Benito pide a Antonio Rossi y Antonio Montera que corroboren su versión: “Ellos me veían entrar cada noche”

Rosa Benito, sobre su sobrina: “Rocío se iba muchas veces por ahí, claro que se iba, no buscarme que me vais a encontrar”

Rosa Benito no pudo contenerse tras escuchar a su sobrina Rocío Carrasco hablar de la estancia de Rocío Jurado en el hospital de Houston y soltó en sus redes sociales un “¡MEN-TI-RA!”. Un grito de indignación que hoy ha querido aclarar punto por punto. Y es que Rosa ha dejado claro que ni Rocío Jurado dormía por las noches ni su hija se quedó una sola noche haciéndola compañía “las noches me las tragué yo porque quise”.

Tras volver a escuchar a su sobrina hablar sobre la enfermedad de su madre, Rosa Benito se ha ido alterando de nuevo por momentos y ha querido ir poco a poco respondiendo a lo que ella consideraba mentiras “Mira voy a empezar por lo último… Rocío Carrasco no se quedó ni un asola noche con su madre… A mí me gustan las noches y yo soy la que hace las noches junto a Lourdes… Ni una, eso lo he vivido yo y a mí eso no me lo quita nadie. Ya está bien de tantas mentiras… Estábamos con una persona que seguimos adorando”.

Rosa no podía admitir que se pusiera en duda ni su amor por su cuñada ni que estuvo con ella lo máximo que pudo “Yo he trabajado con la Jurado, a mí no me ha mantenido la Jurado… Que trabajar con una grande, hay que comérselo… Rocío Carrasco ni un día, es que la Jurado por la noche, es que como dijo Lolita un día, no dormía, estaba hasta las seis de la mañana viendo películas”. Rosa ha insistido en un tema que le había indignado de forma especial y que en el que no entendía por qué se estaba mintiendo.

Rosa Benito responde a Rocío Carrasco y a Isabel Rábago: “Yo no tengo pruebas”

“Las noches me las trague yo porque que quise… Yo esto no pensaba que iba a pasar, que pruebas voy a sacar yo como dijeron ayer, yo no tengo pruebas, tengo esto (señalándose el corazón)”, ha asegurado Rosa respondiendo una vez más a las constantes pullitas que le lanza su compañera de programa Isabel Rábago.

Tras aclarar el primer asunto, Rosa Benito ha relatado como viajaron a Houston al saber que el estado de salud había empeorado y cómo Rocío se alegró de tenerla al lado, recordemos que en ese momento, Rosa era madre de un niño de 9 años: “Ay, que bien, yo no se lo quería pedir que está preparando la comunión del niño… Nos manda el billete a ella y a mí que lo hace Lourdes, nos vamos el día 23”.

Rosa Benito ha asegurado no tener los días exactos ni recordar todos los detalles, pero ha ido contando punto por punto como se desplazó toda la familia hasta Estados Unidos para estar con Rocío Jurado y por qué ella se quedó allí a su lado “Rocío Carrasco vuelve del 27 al 28, no sé qué día exactamente… Me dice la Jurado, quédate con nosotros que vamos a ir un rancho y me haces una paellita… Me quedo, nos vamos al rancho… luego pasa lo que pasa, la vuelven a intervenir el día 30 o 31, no me acuerdo, no tengo los papeles… Pasa lo que pasa, Lourdes llama a Rocío, Amador llama a su hermana… Cuando las cosas son bastante difíciles, es cuando ponemos los turnos y yo me pido las noches… Si ella hubiera querido las noches, lo hubiera dicho”. Y es más, ha vuelto a insistir en que la Más Grande no dormía de noche “Si es que la Jurado de noche no dormía”.

Rosa Benito tiene testigos: “Estaba Antonio Montero y Antonio Rossi, ellos me veían entrar todas las noches”

En un intento de demostrar que estaba contando la verdad, Rosa Benito ha pedido a los periodistas que estaban allí informando del estado de salud de Rocío contaran que lo que estaba diciendo era cierto que la veían entrar cada noche en su habitación “Yo no tengo pruebas, pero ahí estaba Antonio Montero y Antonio Rossi, había prensa por todas las puertas… Ellos me veían entrar todas las noches y lo pueden confirmar”.