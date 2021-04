Rosa Benito muestra su verdad en marco de plata: “Es el día en el que su abogado le dijo que había ganado la demanda”

Un dinero que el que fuera yerno de la Jurado no ha pagad o y eso que lo han intentado por todos los medios llegándole a embargar las cuentas. Pero según asegura García Montes el colaborador factura a nombre de terceros y las productoras no les facilitan los datos que necesitan.

Manteniendo su profesionalidad ante todo, el letrado ha explicado que no iba a dar más detalles personales ni opinar sobre el testimonio de Rocío Carrasco “Yo no puedo entrar en este tema porque estoy en secreto profesional y como amigo porque tengo que respetar la privacidad”. Eso sí, ha recalcado que Rocío Jurado no se fue a la tumba con esa espada de Damocles en la cabeza como dice su hija “Con esto lo pasó muy mal y estuvo casi un año pendiente, pero cuando la sentencia se pronuncia se quedó muy tranquila… Nunca me preguntó más por la sentencia porque me decía sé que estás pendiente y lo vas a ganar”.