Dispuesta a explicar por qué estalló en redes sociales tan ver un nuevo episodio de la docuserie de su sobrina Rocío Carrasco, Rosa Benito ha acudido a su puesto de trabajo para explicarnos con es “¡MEN-TI-RA!”, pero se ha encontrado de golpe con un grito desesperado de su sobrina nieta Rocío Flores, quién no puede más y ha pedido a su madre que se ponga en contacto con ellos "Mamá, ayer te llamé dos veces, a tus hijos no te los ha arrancado nadie: ¡llámanos, no puedo más!".