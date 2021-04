El corazón de Rosa Benito se ha vuelto a estremecer al recordar cómo vivió junto a su cuñada Rocío Jurado su tratamiento oncológico en Houston (Texas) , pero ha intentado ponerle un poco de humor a sus recuerdos porque según asegura Rocío Jurado “Cuando no estaba de bajón estaba feliz” y no solo lo pasaron mal “también nos reímos” .

Y es que según Rosa Benito, el tratamiento de Rocío fue muy duro, pero no todo eran malas noticias ni situaciones dolorosas. Rocío Jurado era mucho Rocío y no dejó de cantar y de encontrar un motivo para reírse en ningún momento: “Ella en momentos que no estaba de bajón estaba feliz, ella cantaba… Cuando yo iba, la veía le decía que qué le había dicho el médico y me decía “me ha preguntado por ti”. Claro si ya sabía yo que era masoquista y que le gusta que le meta caña… Lo pasamos muy mal, pero también teníamos nuestros momentos que nos reímos”.