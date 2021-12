Rosa Benito perfuma a Sonsoles Ónega con el olor de la Más Grande: “A esto olía Rocío el día que se fue”

Con uno de los trajes de su cuñada puesto y todavía la emoción de haber recordando grandes momentos de su cuñada, su hermana, su amiga, Rocío Jurado, Rosa Benito ha querido enseñarle a Sonsoles Ónega a qué olía su cuñada cuando se marchó y cada vez que se subía a un escenario , y no estamos hablando de su perfume.

La emisión del homenaje ‘El último viaje de Rocío’ ha removido los sentimientos de Rosa Benito quién no ha dudado en volver a abrir el maletín que le acompañaba cada día de su vida junto a su cuñada Rocío Jurado. Para sorpresa de Rosa la esencia con la que Rocío Jurado rociaba su cuerpo antes de subirse a un escenario seguía intacta . 18 años después, el olor de Rocío seguía allí y está en cada una de sus prendas.

Rosa no se lo ha pensado dos veces y le ha echado un poquito de la esencia de Rocío a Sonsoles Ónega en la muñeca “A esto olía Rocío el dia que se fue”. La presentadora se ha sentido toda una privilegiada y ha escuchado muy atenta la historia que Rosa tenía que contar sobre esa pequeña esencia que era una seña de identidad de la Más Grande “Lo que ella se ponía cuando salía a trabajar… no su perfume… Esto era cuando ella se quitaba el sudor y luego llevaba su perfume que como ella Ángel, no necesitaba nada más”.