Rosa Benito rinde su propio homenaje a Rocío Jurado y luce uno de los trajes de la Más Grande en ‘Ya es mediodía’

Rosa Benito sigue teniendo a su cuñada Rocío Jurado muy presente en su día a día y tras el homenaje televisivo que su hija realizó en ‘El último viaje de Rocío’ , Rosa ha querido rendirle su particular homenaje y ha querido lucir uno de sus trajes en ‘Ya es mediodía’.

Rosa solo se había puesto una sola vez este traje de su cuñada que es un diseño de los años 90 “Solo me lo he puesto una vez porque me veo muy grande”, pero en el plató del Fresh le han dejado claro que estaba espectacular con el traje de la Más Grande.