Sin embargo, Rosa Benito no se siente así ni mucho menos. Rosa no tiene miedo a nada ni a nadie porque tiene la conciencia muy tranquila y así de clarito lo ha dejado: “Yo lo dije ayer, si es para hablar bien de la Jurado y dejar una cosa bonita… ¡Olé! Miedo, no tengo miedo, tengo la conciencia tan tranquila que me da igual el otoño, el invierno… Yo soy más de verano, prefiero una ducha a un abrigo de piel o un abrigo. Miedo no le tengo, no tengo nada para tener miedo. Tengo a mis hijos sanos, a mi familia conmigo, a los amigos que quiero y no me hace falta nada más, tengo mi trabajo, gente que me quiere… Mi gente y es lo único que me importa… Yo he pasado muchísimo, he estado enferma, he estado loca perdida, he tenido momentos muy difíciles en mi vida y hoy gracias a Dios, estoy bien”.