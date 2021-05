Alba Carrillo, sobre las tareas de adulto que tuvo que hacer Rocío Flores en su adolescencia: “Tener que mentir y tener que enseñar a mentir a su hermano”

Tras escuchar a Miguel Ángel Nicolás explicar que le parecía falta el trato que está recibiendo Rocío Flores tras las declaraciones de su madre, Alba Carrillo se ha puesto de su parte y ha recordado las palabras de Antonio David Flores asegurando que su hija tenía que asumir tareas de adulto que no le correspondían por su edad.

“Tener que mentir, tener que saber cosas que no debería para su edad que tendría que estar estudiando o jugando, tener que enseñar a mentir a su hermano. Claro que estaba sobre madurada, pero no porque su madre se lavara las manos respecto a su educación sino porque su padre les estaba haciendo un lavado de cabeza terrorífico. Eso debería estar penado”, ha asegurado Alba Carrillo desmintiendo la versión del ex guardia civil sobre lo que le sucedía a su hija.