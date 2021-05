Alba Carrillo, sobre Antonio David Flores: “Cosifica a las personas para sus fines”

En el último capítulo de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco volvió a narrar con mucho dolor cómo intentó acabar con su vida al saber que su ex marido iba a participar en ‘Gran hermano ’ y que su hija le iba a defender desde el plató. Una participación que Alba Carrillo compartió con él y que le sirvió para saber que su amiga no mentía al hablar de é l.

Con mucho dolor y arrepentida de hacerlo, Alba Carrillo ha contado que ella le mandó un mensaje a Rocío Carrasco , sin saber el daño que le hacía, diciéndole que su ex marido iba a participar con ella en ‘GH VIP’ . Eso sí, ha aclarado que aunque ese mensaje nunca tuvo contestación, no fue el que le dio la noticia a Rocío Carrasco.

Alba se mostró muy tajante al encontrarse con el ex Guardia Civil en la casa de Guadalix, pero decidió darle una oportunidad cómo persona “Le di una oportunidad, igual he entrado demasiado killer… Voy a darle un voto de confianza en la convivencia y había momentos, en los que es tan manipulador, en que es tan embaucador que yo me tenía que levantar e irme… es un embaucador, ha trabajado tanto su papel que me va a acabar convenciendo hasta a mí que se perfectamente cuál es la realidad… Más allá de Rocío, le quise dar una oportunidad como persona y me di cuenta de cómo era”.