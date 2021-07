Alba Carrillo celebra su cumpleaños por adelantado con sus “amigos” del Fresh: “Personas importantes que llenan mis días”

“Tengo que reconocer que cuando me llamaron para el #Fresh estaba en un momento crítico personal. Era un programa nuevo, no se sabía qué iba a pasar y cómo iba a funcionar. Desde el primer verano, las personas de esta foto, me cautivaron. Fueron haciendo mi camino cada vez más fácil. Con apoyo, cariño y muchas risas, llegamos a ser lo que ahora siento…amigos. Personas importantes que llenan mis días, que han confiado en mí cuando nadie lo hacía y me han mostrado comprensión hasta en mis peores días. Hasta en los momentos peores hay un rayo de luz que puede acabar convirtiéndose en algo muy importante. Hoy hemos celebrado mi cumple. Aunque es en una semana, el 31 es un día muy especial y mucha gente coge las vacaciones y ya no está”, con estas cariñosas palabras, Alba Carrillo recordaba cómo llegó al Fresh con mucho miedo y en un momento muy complicado de su vida. Momento que no tiene nada que ver con el que vive en la actualidad.