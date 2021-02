Alba Carrillo saca bola contra los polémicos tuits de Feliciano López: "Lo que hace no es tenis, es arrastrarse por los torneos"

Anoche fue la octava noche consecutiva de disturbios por la detención del rapero Pablo Hasel en Cataluña y la noche en la que Feliciano López decidió tirar de ironía y publicar unos tuits contra los manifestantes que terminaron haciendo arder también Twitter. Una postura reivindicativa del tenista , que su exmujer Alba Carrillo no ha podido dejar de comentar y criticar en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh” .

“Zapatero a tus zapatos” , es lo primero que ha soltado Alba Carrillo por la boca al ver los tuits y las reacciones que su exmarido había despertado en las redes sociales. Feliz y enamorado y con la paternidad recién estrenada , Feliciano López está viviendo su propio cuento de hadas y no entendemos muy bien por qué ha decidido meterse en temas tan conflictivos, pero lo ha hecho.

“Normalidad democrática es destrozar todo lo que a uno le viene en gana para posteriormente acusar a la policía de abuso de la fuerza. Si se puede!” , así se mojaba pero bien el marido de Sandra Gago en las redes sociales y hacía publica su oposición a los disturbios ocurridos en Barcelona tras la detención de Pablo Hasel. Pero este no ha sido su único tuit, otros como se “Se desata a Hazelmanía en España” o “¿Qué tal las Nike antisistema” , han tenido una respuesta que no tardado en llegar.

“Desde que pierdes un partido hasta que pierdes el siguiente tienes tiempo de coger un libro, iletrado”, “Mejor que las nike infiel, nike Frap y las nike Carrillo” , criticado como deportista, j uzgado como pareja e incluso, acusado de no entender nada de la situación “Todo el respeto que te has ganado en una pista durante 20 años como deportista lo pierdes en 1 minuto desde tu sofá. Una pena” .

Ante esta situación, era el turno de Alba Carrillo, y su exmujer y nuestra colaboradora del Fresh ha sido muy clarita. Alba no ha querido entrar en temas políticos, pero sí ha dejado claro que Feli no era nadie para dar lecciones de moral “Para el dedo porque tú lecciones de moral puedes dar cero o ninguna”. Tiene la sensación de que su exmarido quiere dejar el mundo del tenis o eso “que hace que no es tenis, que es arrastrarse por los torneos”.