Su amor se forjó en los pasillos de Mediaset hace dos añitos y por primera vez, Santi nos ha hablado de la mujer que le robó el corazón “ A mí me enamoró el carácter de la rubia … Yo sabía que estabas como una cabra y te he ido conociendo y eres muy buena persona”. La pareja sorprendía a sus seguidores en redes sociales con un divertido y tierno directo en el que se piropeaban mutuamente y celebraban lo enamorados que están.

“Es para ponerte un piso porque dos años conmigo tiene tela y para mí otro, porque a partir del año y medio me empiezo a desinflar, pero contigo me pasa lo contrario”, aseguraba una Alba sorprendida de lo bien que le va con el presentador. Los enamorados no dudaron en decirse públicamente que es lo que más les gusta al uno del otro y él dejo claro que Alba “Es una chica súper súper divertida y alegre” y ella que lo que la enamora cada día es que “Santi es muy sensible, pero no llorica”.