Alba Carrillo responde a Antonio David Flores: “Si me quiere localizar estoy aquí en Mediaset, si le dejan entrar...”

No sabemos si es para solicitar una vivienda social, si sería para él al encontrarse en paro o con el objetivo de conseguir una vivienda para su hijo David, pero la visita de Antonio David Flores a una oficina de vivienda ha despertado muchas cuestiones para las que no tenemos respuesta. Lo que Alba Carrillo sí parece saber es que Antonio David Flores se movio por allí como si estuviera en su casa. Asegura que el ex Guardia Civil se saltó toda la cola y estuvo más de una hora con un trabajador que parecía conocido suyo “Habría que mirar los privilegios que tiene Antonio David Flores en Málaga”.