El documental protagonizado por Rocío Carrasco y que Telecinco emitirá el domingo ha sacudido España, y eso que solo hemos visto un avance. Alba Carrillo es amiga de la hija de Rocío Jurado y la ha dado todo su apoyo desde el plató de ‘Ya es mediodía’. “Rocío no está sola. No tendrá a su familia, pero no está sola. Tiene a mucha gente, dentro de los que me incluyo, que la arropamos y apoyamos”, ha dicho.