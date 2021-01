Isabel Gemio le devuelve el guante a Bertín Osborne: “Ir a contracorriente solo lo hacen los salmones y los valientes”

Gemio y Bertín son amigos desde hace más de 30 años y siempren han estado ahí el uno para el otro. “Nos conocemos desde hace más de 30 años. A @bertinosborne le he entrevistado muchas veces. Hemos coincidido en fiestas privadas y públicas. Las fotos recogen momentos de @sorpresasorpresa y de la @theglobalgiftgala con @mariarbravo cuando su fundación ayudó a la de ambos. Nuestra relación es de afecto y respeto mutuos. Conocemos muy bien lo bueno y lo malo de esta profesión. Quiero agradecerle públicamente su apoyo en momentos tan difíciles para mí. No tenía por qué hacerlo. Ir a contracorriente solo lo hacen los salmones y los valientes, y la gente que cree que no todo vale por dinero. Gracias Bertín de todo corazón. Y más ahora por las circunstancias que vivo y vives. Lamento mucho que una pareja como la que formaba con @fabiolaosborne_ se separen. Aunque sea de mutuo acuerdo, siempre hay dolor. Fabiola es una de las personas más elegantes que conozco, y no hablo del exterior, que también. Y solo puedo desearle mucho ánimo y fuerza para seguir luchando por los maravillosos hijos que tiene. A los dos, todo mi cariño. 😍😍💕💕”, con estas palabras la presentadora le recuerda que está ahí para él en uno de los momentos más complicados de su vida.