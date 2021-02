Jesulín de Ubrique se emociona al hablar de su esposa María José Campanario: “Te necesito toda”

Pocos saben que Rocío Jurado es la responsable de que Jesulín de Ubrique sea torero , y es que según él mismo contó en la que pudo ser su entrevista más íntima junto a Bertín Osborne, su padre organizó una fiesta de famosos, pero no tenía dinero para pagarles y Jesús se hizo torero para poder pagar las deudas y su primer sueldo como torero sirvió para pagar el caché de la Jurado.

Y es que Jesulín no quiso hablar de la carta de Campanario que desató la tercera guerra mundial entre las mujeres de su vida, pero sí dejó claro que en su matrimonio existe el mismo amor que el primer día “Llevamos ya 20 años Bertín, no le pedí la mano nunca, fue más un vámonos que nos vamos, pero vi algo en ella que no habíamos visto”.