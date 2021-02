“La gente que piense lo que quiera”, decía Belén, que no aclaraba el paso que ha dado: “Yo he hecho lo que tenía que hacer con la persona que lo tenía que hacer, si quieren decir si he puesto demanda o no…”

El ‘zasca’ de Belén Esteban: “La arruga es bella y me encanta”

La colaboradora no quería mencionar a Campanario pero explicaba que en plena guerra, se hizo circular algo en redes sociales donde la criticaba en este sentido: "La arruga es bella y me encanta".

Eso sí, ha querido dejar claro que de ella no va a hablar, pero puede hacer lo que quiera: “De Jesús puedo hablar cuando me dé la gana, a mí no me van a aco***”.