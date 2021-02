Una cámara de 'Aquí hay tomate' pilló in fraganti a la enemiga de Belén Esteban

La mujer de Jesulín de Ubrique habló de su repercusión mediática

María José Campanario: "Si Jesús se ha casado conmigo y con las demás no, por algo será"

El fuego está encendido y la leña arde más que nunca en el conflicto entre María José Campanario y Belén Esteban. Se ha desatado la ‘III Guerra Mundial’ y parece que ya no hay nadie que pueda parar esta batalla mediática.

En este 2021 el conflicto está de lo más candente, pero hay que recordar que hace diecisiete años María José Campanario también estaba calentita. Prueba de ello fue la cámara oculta que el programa ‘Aquí hay tomate’ le hizo en el año 2004 y en la que se veía a la mujer de Jesulín de Ubrique hablar sin pelos en la lengua.

La cámara oculta de María José Campanario en 2004

Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde dieron paso en mayo de 2004 a las imágenes de una cámara oculta que se le había hecho a María José Campanario en El Bosque (Cádiz) y en las que se veía a la mujer de Jesulín de Ubrique hablando muy relajada de su conflicto con Belén Esteban.

Ni ‘hola’ ni ‘¿qué tal estáis?’. Lo primero que hizo María José Campanario nada más reunirse con sus amigas aquella tarde de mayo de 2004 fue desahogarse sobre lo agobiada que estaba con la presencia de las cámaras en la puerta de su casa.

“Ya me he cabreado y no me cabreo más veces por mi marido, que luego se traga él todas las consecuencias y ya estoy harta”, decía La José. “Que paren ya de mandar a gente y de dar por culo”, confesaba a sus amigas.

Durante la media hora que le duró el café con las amigas, podía verse a una María José Campanario que quemaba más que la taza que le había servido el camarero y que no dudaba en justificar en todo momento la relación que mantenía con Jesulín de Ubrique y que tanto se cuestionaba en televisión.

Si se ha casado conmigo y con las demás no, por algo será

“Dicen que mi marido seguía enamorado de ella (Belén Esteban) hasta las trancas y que se casó conmigo por pena. ¿Pena de qué?”, decía La José. “Si mi marido estaba recién operado y se hacía 800km para venir a verme, algo habría”, declaraba.

Cuando hablaba de la operación de su marido, María José Campanario se refería al accidente de tráfico que Jesulín de Ubrique tuvo en el año 2001. Fue ese mismo año cuando, aún convaleciente, el torero confirmó su relación sentimental con ella en 'Día a Día' y, días después, Belén Esteban reaccionó.

“Si se ha casado conmigo y con las demás no, por algo será, que yo no le he puesto ninguna pistola en la cabeza”, fue la ‘pullita’ de María José Campanario que pudimos ver en la cámara oculta que se emitió en ‘Aquí hay tomate’ en el año 2004.

“Y no solo eso, que tú cuando no quieres a una persona… Primero, ni te casas, porque no tienes obligación ninguna y, segundo, no hubiera tenido una hija conmigo”, Decía la enemiga número uno de Belén Esteban mientras apuraba los últimos sorbos de café.

María José Campanario no para de hablar, apenas dejaba participar a sus amigas y su única preocupación era sacarse de dentro el agobio que tenía: “Yo tengo separación de bienes. Si él me dice que nos separamos, él se queda como está y yo igual”, declaraba.

Desde que está conmigo ¿cuantas fotos le han hecho a mi marido con una tía?

Por aquel entonces se hablaba de que el matrimonio podía estar atravesando una crisis y, en ocasiones, se le atribuía al torero alguna amante: “Desde que está conmigo ¿Cuántas fotos le han hecho a mi marido con una tía? Tanto decir que si está con una y que si está con otra”, dijo.