¿Tiene novio? ¿Está Rosa Benito enamorada ? Hasta Christian Gálvez no se ha resistido a preguntarle a Rosa por su estado sentimental tras verla con una tez esplendida y en compañía del que dicen que es un gran galán, Luis Miguel Rodríguez, ‘el Chatarrero’ . Pero parece que la cosa no es tan bonita como esperábamos y la propia Rosa ha negado en el plató del Fresh un amor de veran o.

“Es solo un titular y si hay fotos en revista que no salgan… Ni estoy enamorada ni nada de nada por ahora”, ha dejado claro Rosa Benito quitándonos de golpe la ilusión de que su corazón volviera a estar ocupado. Respecto a Luismi, como es conocido ‘el Chatarrero’, ha coincidido con las personas que le conocen “Es una persona súper agradable, me reí un montón con él, me invitó porque le gustan muchos los toros, que yo no voy a ir, pero me lo pasé muy bien con él”.