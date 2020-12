Efrén Reyero puso a prueba su sinceridad en su última visita a ‘Sábado Deluxe’ y a punto estuvo de hacer explotar la máquina de Conchita con sus mentiras. Los que no engañamos somos nosotros si decimos que la mayor parte de respuestas no fueron verdad y que Marta López pasó un mal trago al escuchar a su ex.