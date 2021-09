Aunque Marta se ha mostrado preocupada por la información que estaba a punto de escuchar “Una nunca está preparada para que escuchar que una amiga habla de ti” , Marta López no ha perdido la sonrisa y ha dejado claro que no se creía en absoluto que Olga Moreno hubiera hablado mal de ella ni que la hubiera tachado de falsa “No me he molestado en llamar a Olga porque de momento, nuestra amistad está a prueba de bombas… No me va a traicionar en la vida y yo a ella tampoco”.

Miguel Ángel Nicolás ha contado que Lara Sajen era una de las personas que estaban en esa conversación de amigas y que cuándo le ha preguntado, ha esquivado el tema “Me ha dicho “Ahora mismo estoy tan mal que no sé ni cómo me llamo”’. Algo que a Marta le da igual porque no considera a Lara su amiga “Que me critique Lara no me dolería porque no es mi amiga y no tengo relación”.