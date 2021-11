Miguel Ángel Nicolás suelta la bomba: “Jorge Pérez era el objeto de deseo de Lucía Bosé”

Ya con más tranquilidad, Jorge Pérez ha explicado cómo era su tierna y fraternal relación con la gran diva Lucía Bosé “Me empezó a seguir en redes sociales, empezamos a tener un contacto y su representante me escribió cuando ella estaba en México… Palito, me dijo que había hablado muchas veces con su abuela de mí y que me tenía mucha estima”. Además, Jorge ha contado que los mensajes que Lucía le enviaba derrochaban “mucha cercanía y fraternidad” y que la musa tenía “mucha estima a la Guardia Civil, nos llamaba ángeles verdes”.