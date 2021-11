Miguel Bosé narra las situaciones más traumáticas que vivió junto a su padre en su libro biográfico ‘El hijo del Capitán Trueno’: "Estaba en coma"

“¿Y cazar? ¿Por qué no te gusta cazar. ¡Tiene que gustarte Miguelón! O voy a empezar a pensar que no eres mi hijo.” “Maricón, Lucía, el niño va a salir marción… ¡seguro!” , así recuerda Miguel Bosé a su padre, el conocido torero Luis Miguel Dominguín. El cantante acaba de publicar su libro “El hijo del Capitán Trueno”, un libro autobiográfico en el que vuelve al pasado a un viaja a Mozambique y de caza .

“El doctor le entrego a mi padre un frasquito con unas píldoras chiquititas. “Que no se te olvide Luis Miguel son contra el paludismo. Te lo advierto, que como el niño se enferme, se nos va. Se nos muere” . Nada más subirnos al avión, mi padre se metió las pastillas en el bolsillo y jamás me dio ninguna".

Miguel narra episodios de lo más traumáticos para un niño que solo tenía 7 años “Mi padre intentó que una bellísima nativa de 16 años me iniciase en la hombría”. Narra un viaje que le dejaría marcado de por vida “las caminatas se me hicieron cada vez más duras. En una de ellas me desplomé. Recuerdo entreabrir los ojos y ver a mi padre, reanimarme con la punta de su bota y decirme: “Venga. No seas nenaza, levántate y camina como un hombre o te vas a enterar de verdad del tortazo que te voy a meter”. En el relato reconoce que dicho viaje fue el principio del fin de la relación con su padre “me dio por perdido y yo le cogí pánico”.