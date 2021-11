Antonio David Flores estalla ante la traición de su familiar en ‘Sálvame’: “Yo me rebelo”

Antonio David Flores reaparece en su canal de Youtube y muestra su indignación ante lo sucedido en ‘Sálvame’

El miedo de la familiar de Antonio David Flores y cómo dieron esquinazo a la prensa: "Son capaces de agredirme"

Antonio David Flores pide a la Ministra de Igualdad que tome medidas ante las agresiones que está sufriendo su familia

Esperábamos que Antonio David Flores hablara en su canal, pero lo que nos ha contado no tenía nada que ver con lo esperado. El ex Guardia Civil no nos ha dado mayores detalles sobre su divorcio de Olga Moreno, pero sí ha mostrado su indignación ante las declaraciones de un supuesto familiar suyo. El colaborador parece haber llegado a su límite “yo me rebelo”.

La entrevista realizada por ‘Sálvame’ a un supuesto familiar de Antonio David Flores, lo ha cambiado todo. Un testimonio que prometía contar cosas hasta nunca contadas y que no lo hizo por miedo, le ha tocado la fibra a un Antonio David Flores que parece haber vuelto a la vida pública tras meses en la sombra “Han hablado de algo que me ha hecho daño, lo que se ha hecho hoy con mi familia no tiene perdón”.

Indignado, enfadado, altivo… Antonio David se atreve hasta con lo más alto “Le pido a la Ministra de Igualdad que tome las acciones oportunas, correspondientes a su cargo”. Y es que parece que su silencio se ha terminado “Ya me habéis tocado y ya no aguanto más. Os voy a contestar a todos y cada uno de vosotros”.