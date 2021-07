En el Fresh no hemos podido esperar a ver cómo serán las redes Rocío y ya tenemos nuestra propia simulación. Se trataría de un perfil con millones de seguidores, fotos muy actuales y un enfoque muy feminista . Hay que recordar que hasta hace unos meses millones de jóvenes no sabían quién era Rocío Carrasco y ahora son muchos los que la siguen y admiran su valentía.

¿Qué pensará Rocío Flores de que su madre sea su nueva compi de redes? No lo sabemos, pero sí de que Alba Carrillo duda de que la oferta sea cierta “Me extraña, me da la impresión de que no van por ahí los tiros. Ella se tiene que hacer redes sociales porque hay muchos clubs de fans y mucha gente que le apoya, pero no creo que le vayan a dar ese dinero”.