Marta López habla con Olga Moreno tras la noticia de su separación de Antonio David Flores: “Estoy muy triste”

¿Sabía la información? ¿Es verdad? ¿Cuál ha sido el detonante? Son muchas las preguntas que Sonsoles Ónega quería que Marta López, amiga de Olga Moreno, nos respondiera. Sin embargo, la colaboradora no sabía demasiado y gran parte de lo que sabe no lo puede contar. “Me he quedado muda y lo primero que he hecho es enviarle un mensaje a Olga, he pensado que era un exclusiva, pero no, me he quedado muy triste” , aseguraba Marta sobre cómo había recibido la noticia.

Y es que Marta está todavía en shock “No me la quiero ni creer, yo hablo con Olga como dos días a la semana. Yo no he sospechado nada”. Pero, ¿qué le ha dicho Olga cuando le ha preguntado? “Me ha contestado al mensaje y hemos quedado en hablar… Yo lo que he hablado con Olga siempre ha sido un cariño y una admiración, no me esperaba esto… No tengo autorización para contar lo que me ha dicho, pero mi sensación es que la noticia es real y me ha sorprendido muchísimo y más, lo que dicen que hay por detrás”.