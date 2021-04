El 15 de junio de 2012, Antonio David Flores pide una modificación de medidas respecto a la custodia de la hija que tiene en común con Rocío Carrasco. En dicho documento asegura que su hija no quiere vivir con su madre porque se siente maltratada. Para demostrarlo, adjunta un informe psicológico en el que la nieta de la Más Grande asegura que su madre no la quiere, no tiene confianza en ella y que la golpea, agarrándola a veces por el cuello.