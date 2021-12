Las pandillas de Victoria Federica: Un amigo para cada ocasión

Ante tanto nivel, en el Fresh no nos hemos podido resistir a analizar uno a uno los grupos de amigos de Victoria Federica y una vez más, la influencer más real nos ha vuelto a dejar ojipláticos. Entre sus pandillas de amigos destacan los influencers , los encargados de comer, viajar y disfrutar al mismo tiempo que lo cuentan todo en las redes sociales.

Y aunque Victoria Federica no para de hacer amigos nuevos, entre sus amistades siguen los amigos de toda la vida, los pertenecientes a la high class. Un grupo de amigos discretos, con posibles y con nombres larguísimos de pronunciar. Un grupito de niños bien que no son conocidos si no descubrimos quiénes son sus padres.