El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se encontraba esperando el metro con su amigo y compañero del Barça de Balonmano, Roberto Domènech, cuando les animaron desde el otro lado de la estación a que las siguieran con una de las coreografías más virales de TikTok al ritmo de 'This an invitation to kiss my ass goodbye', un tema de Meghan Trainor.